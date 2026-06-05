Fête médiévale Rue de Lacassagne Boé

Boé

Fête médiévale

Rue de Lacassagne Maison de Garonne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Samedi 18 juillet, 10h-19h Fête médiévale. Camps reconstitués, machines de siège (tirs de bonbons), lancer de hache, calligraphie, jeux et ateliers. Marché artisanal, musiques, jonglerie et danse médiévale. Buvette/restauration. Infos 05.53.98.65.61 ou maison-garonne@ville-boe.fr.

Samedi 18 juillet de 10h à 19h Fête médiévale

Plongez au cœur du Moyen Âge le temps d’une journée festive et immersive ! Découvrez des camps médiévaux reconstitués, assistez à des démonstrations de machines de siège (avec tirs de bonbons), initiez-vous au lancer de hache ou à l’art de la calligraphie. Petits et grands pourront profiter de nombreux jeux et ateliers participatifs tout au long de la journée.

Flânez dans le marché artisanal à la rencontre de passionnés et d’artisans, laissez-vous entraîner par les musiques en déambulation, admirez les spectacles de jonglerie et les démonstrations de danse médiévale.

Entre animations, découvertes historiques et ambiance festive, cette fête médiévale promet un véritable voyage dans le temps pour toute la famille ! Buvette et restauration sur place.

Renseignements au 05.53.98.65.61 ou à maison-garonne@ville-boe.fr

> Gratuit. .

Rue de Lacassagne Maison de Garonne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

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English : Fête médiévale

Saturday, July 18, 10am-7pm: Medieval festival. Reconstructed camps, siege machines (candy shooting), axe throwing, calligraphy, games and workshops. Craft market, music, juggling and medieval dance. Refreshments and snacks. Info: 05.53.98.65.61 or maison-garonne@ville-boe.fr.

L’événement Fête médiévale Boé a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Destination Agen