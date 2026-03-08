Fête médiévale d’Aranc Route de Montcornelles Aranc

Fête médiévale d’Aranc

Route de Montcornelles La Seigneurie des Cornelles Aranc Ain

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

2026-08-01

A l’occasion de la réouverture du site des Cornelles, nous vous convions à un week-end dédié à l’artisanat et aux animations médiévales.

Route de Montcornelles La Seigneurie des Cornelles Aranc 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes contact.cornelles@gmail.com

English :

To mark the reopening of the Cornelles site, we invite you to a weekend of medieval craftsmanship and entertainment.

