Fête médiévale d’Aranc Route de Montcornelles Aranc

Fête médiévale d’Aranc
Route de Montcornelles La Seigneurie des Cornelles Aranc Ain
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
2026-08-01
A l’occasion de la réouverture du site des Cornelles, nous vous convions à un week-end dédié à l’artisanat et aux animations médiévales.
Route de Montcornelles La Seigneurie des Cornelles Aranc 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes contact.cornelles@gmail.com
English :
To mark the reopening of the Cornelles site, we invite you to a weekend of medieval craftsmanship and entertainment.
