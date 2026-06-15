La Tour-Blanche-Cercles

Fête médiévale de la Saint-Cybard

La Tour-Blanche-Cercles Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Fête médiévale de la Saint-Cybard pour l’ouverture des grandes vacances, plongez au cœur des légendes de La Tour Blanche-Cercles lors d’une journée festive inoubliable ! Au programme, jeux et animations gratuites, combats de chevalerie, messe chantée, ateliers des métiers d’art cochon à la broche

Fête médiévale de la Saint-Cybard pour l’ouverture des grandes vacances, plongez au cœur des légendes de La Tour Blanche-Cercles lors d’une journée festive inoubliable ! Au programme, jeux et animations gratuites, combats de chevalerie, messe chantée et installation de la statue de Saint-Cybard à 10h30, ateliers et présentations de métiers d’Art sacrés et profanes (artisans et compagnons charpentiers, tailleurs de pierre, ferronniers, vitraillistes, graveurs, tisserands, maroquiniers…) Buvette et restauration possible sur place avec un cochon à la broche .

La Tour-Blanche-Cercles 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 40 89 54

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English : Fête médiévale de la Saint-Cybard

Join us for the Saint-Cybard Medieval Festival to kick off summer vacation—immerse yourself in the legends of La Tour Blanche-Cercles during an unforgettable day of celebration! On the program: free games and activities, jousting tournaments, a sung mass, arts and crafts workshops—and a pig on a spit

L’événement Fête médiévale de la Saint-Cybard La Tour-Blanche-Cercles a été mis à jour le 2026-06-15 par Val de Dronne