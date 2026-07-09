Fête Médiévale de Montpensier Salle des Fêtes et terrain communal Montpensier
samedi 1 août 2026 · Salle des Fêtes et terrain communal · Montpensier
Informations pratiques
Montpensier
Fête Médiévale de Montpensier
Salle des Fêtes et terrain communal Rue de la Mairie Montpensier Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-02
Spectacles, démonstrations, activités ludiques
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Salle des Fêtes et terrain communal Rue de la Mairie Montpensier 63260 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 80 87 55
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English :
Shows, demonstrations, fun activities
L’événement Fête Médiévale de Montpensier Montpensier a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic