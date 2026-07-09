Fête Médiévale de Montpensier Salle des Fêtes et terrain communal Montpensier

samedi 1 août 2026 · Salle des Fêtes et terrain communal · Montpensier

Informations pratiques

Montpensier

Fête Médiévale de Montpensier

Salle des Fêtes et terrain communal Rue de la Mairie Montpensier Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02

Spectacles, démonstrations, activités ludiques

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Salle des Fêtes et terrain communal Rue de la Mairie Montpensier 63260 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 80 87 55

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English :

Shows, demonstrations, fun activities

L’événement Fête Médiévale de Montpensier Montpensier a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic