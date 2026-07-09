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AGENDA · Montpensier

Fête Médiévale de Montpensier Salle des Fêtes et terrain communal Montpensier

samedi 1 août 2026 · Salle des Fêtes et terrain communal · Montpensier

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle des Fêtes et terrain communal
Adresse
Rue de la Mairie
Ville
63260 Montpensier
Département
Puy-de-Dôme
Tarif

Montpensier

Fête Médiévale de Montpensier

Salle des Fêtes et terrain communal Rue de la Mairie Montpensier Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-08-01 2026-08-02

Spectacles, démonstrations, activités ludiques
  .

Salle des Fêtes et terrain communal Rue de la Mairie Montpensier 63260 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 80 87 55 

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English :

Shows, demonstrations, fun activities

L’événement Fête Médiévale de Montpensier Montpensier a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic