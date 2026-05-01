Moustéru

Fête médiévale de Moustéru

Bourg Moustéru Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16

Marché d’artisans, différentes animations (jeux de force et d’épées, musique, troupe médiévale…) châteaux gonflables, concours de boules en doublette.

Petite restauration et buvette dès 11h30

Le samedi à 20h, repas jambon à l’os .

Bourg Moustéru 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 83 56 44 42

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English :

L’événement Fête médiévale de Moustéru Moustéru a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol