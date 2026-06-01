Lassigny

Fête médiévale

Impasse Pierre-Antoine Demoustier Lassigny Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Plongez dans le Moyen-Âge le temps d’une journée !

De 10h à 18h, grande fête médiévale annuelle à la Tour Roland avec démonstrations des métiers d’antan, visites guidées de la tour seigneuriale, spectacles équestres. 7 troupes de reconstitution médiévale seront présentes.

Atelier maquillage pour les enfants, découverte de la mini ferme pédagogique.

Buvette et restauration sur place. .

Impasse Pierre-Antoine Demoustier Lassigny 60310 Oise Hauts-de-France +33 6 21 68 61 72 sauvegardedupatrimoine@hotmail.fr

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English :

Immerse yourself in the Middle Ages for a day!

L’événement Fête médiévale Lassigny a été mis à jour le 2026-05-28 par Destination Nord-Compiégnois