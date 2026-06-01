Fête médiévale Lassigny
Fête médiévale Lassigny dimanche 28 juin 2026.
Lassigny
Fête médiévale
Impasse Pierre-Antoine Demoustier Lassigny Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Plongez dans le Moyen-Âge le temps d’une journée !
De 10h à 18h, grande fête médiévale annuelle à la Tour Roland avec démonstrations des métiers d’antan, visites guidées de la tour seigneuriale, spectacles équestres. 7 troupes de reconstitution médiévale seront présentes.
Atelier maquillage pour les enfants, découverte de la mini ferme pédagogique.
Buvette et restauration sur place. .
Impasse Pierre-Antoine Demoustier Lassigny 60310 Oise Hauts-de-France +33 6 21 68 61 72 sauvegardedupatrimoine@hotmail.fr
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English :
Immerse yourself in the Middle Ages for a day!
L’événement Fête médiévale Lassigny a été mis à jour le 2026-05-28 par Destination Nord-Compiégnois