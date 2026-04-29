Fête Médiévale légendaire au Château de Trécesson Lieu-dit Trécesson Campénéac
Fête Médiévale légendaire au Château de Trécesson Lieu-dit Trécesson Campénéac samedi 8 août 2026.
Campénéac
Fête Médiévale légendaire au Château de Trécesson
Lieu-dit Trécesson Château de Trécesson Campénéac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Plongez au cœur du Moyen Âge au Château de Trécesson !
À l’occasion de la Fête Médiévale Légendaire, venez assister à un spectaculaire tournoi de joutes équestres où de véritables chevaliers en armure s’affrontent à cheval. Tout au long de la journée, profitez également d’un marché médiéval et de nombreuses animations pour petits et grands.
Restauration faite maison sur place (crêperie Dur’en Dalle,…)
2 types de billets proposés
– Un billet simple , vous donnant accès au marché médiéval, aux animations et spectacles.
– Un billet privilège , vous permettant en complément de réserver une visite guidée à l’heure de votre choix (places limitées). Accompagné d’un guide, découvrez l’Histoire et les Légendes du Château de Trécesson, avec un accès exclusif à certaines pièces !
Informations complémentaires et réservation sur le site du château.
De 10h à 18h (dernière entrée à 16h30) .
Lieu-dit Trécesson Château de Trécesson Campénéac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 11 29
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English :
L’événement Fête Médiévale légendaire au Château de Trécesson Campénéac a été mis à jour le 2026-04-29 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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