Fête médiévale Marmande Ligugé

Informations pratiques

Ligugé

Fête médiévale

Marmande Château de Marmande Ligugé Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

C’est à une grande journée de liesse et de réjouissances que la Tour de Marmande se prépare! Au programme: campements, fêtes et combats aux sons des musiciens, des saltimbanques et des danseurs qui vous entraineront dans leurs rondes. Les échoppes du marché vous feront découvrir mille merveilles et les animations pour petits et grands: tir à l’arc, à l’arbalète, frappe de monnaie, cheval de trait, tissage, jeux anciens et de nombreuses autres surprises vous réjouiront ! Nos tavernes vous accueilleront toute la journée. Le soir, nous festoierons dans un diner médiéval, sur réservation, au pied de la tour. Venez vivre une journée hors du temps à l’ambiance costumée, familiale et festive garantie. L’entrée est gratuite, nous vous attendons ! .

Marmande Château de Marmande Ligugé 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête médiévale

L’événement Fête médiévale Ligugé a été mis à jour le 2026-08-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne