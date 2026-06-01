Fête médiévale Saint-Vaast-de-Longmont

Saint-Vaast-de-Longmont

Fête médiévale

30 Rue d’en Haut Saint-Vaast-de-Longmont Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Le temps d’une journée, Saint-Vaast-de-Longmont remonte les siècles !

Rendez-vous le dimanche 14 juin 2026, de 10h à 18h, sur le parvis de l’Église pour notre grande Fête Médiévale organisée par les Festivités Valmontoises !

Au programme marché médiéval, combats, danses, saynètes, initiation au tir à l’arc, jeux pour les enfants, exposition et bien d’autres surprises ! ⚔️

Que vous soyez chevalier, damoiselle, troubadour… ou simple amateur de bonne humeur, venez festoyer en famille ou entre amis !

Et bonne nouvelle l’entrée et les animations sont gratuites !

Après le succès des précédentes éditions, cette fête devenue incontournable promet encore une journée pleine de rires, de découvertes et de convivialité.

Alors aiguisez vos épées (en mousse), préparez vos plus beaux costumes… et rejoignez-nous !

Le temps d’une journée, Saint-Vaast-de-Longmont remonte les siècles !

Rendez-vous le dimanche 14 juin 2026, de 10h à 18h, sur le parvis de l’Église pour notre grande Fête Médiévale organisée par les Festivités Valmontoises !

Au programme marché médiéval, combats, danses, saynètes, initiation au tir à l’arc, jeux pour les enfants, exposition et bien d’autres surprises ! ⚔️

Que vous soyez chevalier, damoiselle, troubadour… ou simple amateur de bonne humeur, venez festoyer en famille ou entre amis !

Et bonne nouvelle l’entrée et les animations sont gratuites !

Après le succès des précédentes éditions, cette fête devenue incontournable promet encore une journée pleine de rires, de découvertes et de convivialité.

Alors aiguisez vos épées (en mousse), préparez vos plus beaux costumes… et rejoignez-nous ! .

30 Rue d’en Haut Saint-Vaast-de-Longmont 60410 Oise Hauts-de-France +33 7 66 28 60 60

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English :

For one day, Saint-Vaast-de-Longmont goes back in time!

Join us on Sunday, June 14, 2026, from 10 a.m. to 6 p.m., in front of the Church, for our great Medieval Festival organized by Festivités Valmontoises!

On the program: medieval market, fights, dances, skits, archery initiation, games for children, exhibition and many other surprises! ????

Whether you’re a knight, a damsel, a troubadour? or just a fan of good cheer, come and feast with family and friends!

And good news: admission and entertainment are free!

Following on from the success of previous editions, this not-to-be-missed festival promises yet another day of laughter, discovery and conviviality.

So sharpen your (foam) swords, prepare your best costumes? and join us!??

L’événement Fête médiévale Saint-Vaast-de-Longmont a été mis à jour le 2026-06-03 par Compiègne Pierrefonds Tourisme