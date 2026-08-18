Fete médiévale viking ENDESUMAR Chateau de Rangiport GARGENVILLE

Informations pratiques

Les 12 et 13 septembre 2026, le Château de Rangiport à Gargenville vibrera au rythme de la Fête médiévale Endesumar.

Organisé par l’association Le Clan d’Ivar, cet événement plonge les visiteurs dans l’univers fascinant des vikings et des traditions médiévales.

Le visiteur pourra profiter tout au long du week end de différentes animations et spectacles, les enfants pourront participer à un combat grandeur nature et apprendre des formations et des ordres de combat en vieux norois , c’est une activité incontournable et inédite sur les fêtes médiévales.

Les nombreux clans présents ont été soigneusement choisis pour leur historicité et pour leur qualité de reconstitueur. Des animations, des démonstrations, des jeux, des combats, un marché, des spectacles… Un week-end immersif et festif au coeur de l’Histoire.

Pourquoi y aller ?

Cet événement se distingue par son immersion dans l’époque viking, avec une attention particulière portée sur les guerriers scandinaves du IXe au XIe siècle. Les tarifs d’entrée sont abordables(gratuit pour les moins de 12 ans, 5E pour la journée par adulte et 7€ le pass week-end par adulte) rendant cette fête accessible au plus grand nombre. Parfait pour les passionnés d’histoire et les familles à la recherche d’une sortie originale.

Le parc du château de Rangiport et les quai de Seine sont arborés et accessible aux PMR.

Ce qu’il faut voir / faire

La Fête médiévale Endesumar promet diverses activités et spectacles tout au long de l’événement, des contes, des conférences, des médiations, des campements, des initiations, des combats, une bataille pour enfants.

Bon à savoir

Prévoyez votre visite pour maximiser votre expérience durant ce week-end historique.

Arrivez tôt pour profiter pleinement des spectacles de reconstitution.

Vérifiez la météo afin de vous habiller de manière adéquate, l’événement se déroulant en plein air jusqu’à dans soirée du samedi.

Apportez de l’argent liquide pour les stands d’artisanat et de restauration.

Comment s’y rendre

Prendre le train depuis Paris jusqu’à Gargenville, puis marcher environ 15 minutes jusqu’au Château de Rangiport. Alternativement, un service de bus local dessert également la ville.

Par l’autoroute Sortie 10 GARGENVILLE, Rue Victor Hugo ( dépose minute devant l’entrée principale)