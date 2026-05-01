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Fête mondiale du jeu Salle polyvalente Xonrupt-Longemer

Fête mondiale du jeu Salle polyvalente Xonrupt-Longemer mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : Place de l'église

Ville : 88400 Xonrupt-Longemer

Département : Vosges

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Xonrupt-Longemer

Fête mondiale du jeu

Salle polyvalente Place de l’église Xonrupt-Longemer Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-27 13:30:00
fin : 2026-05-27 18:00:00

Date(s) :
2026-05-27

26ème édition de la Fête Mondiale du Jeu. Animations et jeux pour toute la famille.Tout public
0  .

Salle polyvalente Place de l’église Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 00 70 

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English :

26th edition of the Fête Mondiale du Jeu. Fun and games for all the family.

L’événement Fête mondiale du jeu Xonrupt-Longemer a été mis à jour le 2026-05-08 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

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