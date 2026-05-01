Fête mondiale du jeu Salle polyvalente Xonrupt-Longemer
Fête mondiale du jeu Salle polyvalente Xonrupt-Longemer mercredi 27 mai 2026.
Xonrupt-Longemer
Fête mondiale du jeu
Salle polyvalente Place de l’église Xonrupt-Longemer Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-27 13:30:00
fin : 2026-05-27 18:00:00
Date(s) :
2026-05-27
26ème édition de la Fête Mondiale du Jeu. Animations et jeux pour toute la famille.Tout public
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Salle polyvalente Place de l’église Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 00 70
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English :
26th edition of the Fête Mondiale du Jeu. Fun and games for all the family.
L’événement Fête mondiale du jeu Xonrupt-Longemer a été mis à jour le 2026-05-08 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES