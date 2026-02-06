FÊTE MULTI ÉPOQUES

Leuc Aude

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-26 23:00:00

2026-07-25

Fête multi époque du moyen âge au début du XX° siècle.

Le samedi soir grand banquet avec les troupes et spectacle de feu.

De 10h à 23h le samedi et de 10h à 18h le dimanche

Programme détaillé à venir.

Leuc 11250 Aude Occitanie +33 6 60 76 80 99 secretariat@leuc11.fr

English :

Multi-period festival from the Middle Ages to the early 20th century.

Saturday evening: banquet with the troops and fire show.

From 10am to 11pm on Saturday and from 10am to 6pm on Sunday

Detailed program to come.

