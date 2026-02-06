FÊTE MULTI ÉPOQUES Leuc
FÊTE MULTI ÉPOQUES Leuc samedi 25 juillet 2026.
FÊTE MULTI ÉPOQUES
Leuc Aude
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-26 23:00:00
2026-07-25
Fête multi époque du moyen âge au début du XX° siècle.
Le samedi soir grand banquet avec les troupes et spectacle de feu.
De 10h à 23h le samedi et de 10h à 18h le dimanche
Programme détaillé à venir.
Leuc 11250 Aude Occitanie +33 6 60 76 80 99 secretariat@leuc11.fr
English :
Multi-period festival from the Middle Ages to the early 20th century.
Saturday evening: banquet with the troops and fire show.
From 10am to 11pm on Saturday and from 10am to 6pm on Sunday
Detailed program to come.
