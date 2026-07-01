Informations pratiques

Luigny

Fête nationale 11 Juillet 2026

Luigny Eure-et-Loir

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Venez participer à la fête nationale le samedi 11 juillet à Luigny !

Rendez-vous dans la cour derrière la Mairie.

19h Repas avec une ambiance musicale -> renseignements et réservation au 02 37 81 24 17

22h30 Retraite aux flambeaux suivi du feu d’artifice.

Venez participer à la fête nationale le samedi 11 juillet à Luigny !

Rendez-vous dans la cour derrière la Mairie.

19h Repas avec une ambiance musicale -> renseignements et réservation au 02 37 81 24 17

22h30 Retraite aux flambeaux suivi du feu d’artifice. 8 .

Luigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 41 06

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English :

Come celebrate National Day on Saturday, July 11, in Luigny!

Meet in the courtyard behind City Hall.

7:00 p.m.: Dinner with live music -> for information and reservations, call 02 37 81 24 17

10:30 p.m.: Torchlight procession followed by fireworks.

L’événement Fête nationale 11 Juillet 2026 Luigny a été mis à jour le 2026-06-30 par OTs DU PERCHE