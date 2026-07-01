Fête nationale 11 Juillet 2026 Luigny
samedi 11 juillet 2026 · Luigny
Informations pratiques
Luigny
Fête nationale 11 Juillet 2026
Luigny Eure-et-Loir
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Venez participer à la fête nationale le samedi 11 juillet à Luigny !
Rendez-vous dans la cour derrière la Mairie.
19h Repas avec une ambiance musicale -> renseignements et réservation au 02 37 81 24 17
22h30 Retraite aux flambeaux suivi du feu d’artifice.
Venez participer à la fête nationale le samedi 11 juillet à Luigny !
Rendez-vous dans la cour derrière la Mairie.
19h Repas avec une ambiance musicale -> renseignements et réservation au 02 37 81 24 17
22h30 Retraite aux flambeaux suivi du feu d’artifice. 8 .
Luigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 41 06
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English :
Come celebrate National Day on Saturday, July 11, in Luigny!
Meet in the courtyard behind City Hall.
7:00 p.m.: Dinner with live music -> for information and reservations, call 02 37 81 24 17
10:30 p.m.: Torchlight procession followed by fireworks.
L’événement Fête nationale 11 Juillet 2026 Luigny a été mis à jour le 2026-06-30 par OTs DU PERCHE