Informations pratiques

Luigny

Luigny au Mont-Saint-Michel à vélo

1 Rue du Perche Luigny Eure-et-Loir

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 12:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Venez applaudir les cinq habitant.e.s de Luigny revenant du Mont Saint-Michel à vélo !

Un repas sera proposé à l’arrivée des cyclistes à 12h30, derrière la mairie. Prévoir assiettes et couverts. 16 euros par personne.

Cagnotte solidaire pour le patrimoine et la restauration de l’église.

Venez applaudir les cinq habitant.e.s de Luigny revenant du Mont Saint-Michel à vélo !

Un repas sera proposé à l’arrivée des cyclistes à 12h30, derrière la mairie. Prévoir assiettes et couverts. 16 euros par personne.

Cagnotte solidaire pour le patrimoine et la restauration de l’église de Luigny. 16 .

1 Rue du Perche Luigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 29 57 54 35 asjblassoc@gmail.com

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English :

Come cheer on the five residents of Luigny returning from Mont Saint-Michel by bike!

A meal will be served when the cyclists arrive at 12:30 p.m., behind City Hall. Please bring your own plates and utensils. 16 euros per person.

Fundraiser to support the preservation and restoration of the church.

L’événement Luigny au Mont-Saint-Michel à vélo Luigny a été mis à jour le 2026-07-16 par OTs DU PERCHE