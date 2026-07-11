Luigny au Mont-Saint-Michel à vélo Luigny
samedi 15 août 2026 · Luigny
Informations pratiques
Luigny
Luigny au Mont-Saint-Michel à vélo
1 Rue du Perche Luigny Eure-et-Loir
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 12:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Venez applaudir les cinq habitant.e.s de Luigny revenant du Mont Saint-Michel à vélo !
Un repas sera proposé à l’arrivée des cyclistes à 12h30, derrière la mairie. Prévoir assiettes et couverts. 16 euros par personne.
Cagnotte solidaire pour le patrimoine et la restauration de l’église.
Venez applaudir les cinq habitant.e.s de Luigny revenant du Mont Saint-Michel à vélo !
Un repas sera proposé à l’arrivée des cyclistes à 12h30, derrière la mairie. Prévoir assiettes et couverts. 16 euros par personne.
Cagnotte solidaire pour le patrimoine et la restauration de l’église de Luigny. 16 .
1 Rue du Perche Luigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 29 57 54 35 asjblassoc@gmail.com
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English :
Come cheer on the five residents of Luigny returning from Mont Saint-Michel by bike!
A meal will be served when the cyclists arrive at 12:30 p.m., behind City Hall. Please bring your own plates and utensils. 16 euros per person.
Fundraiser to support the preservation and restoration of the church.
L’événement Luigny au Mont-Saint-Michel à vélo Luigny a été mis à jour le 2026-07-16 par OTs DU PERCHE
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