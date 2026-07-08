Fête nationale 13 juillet La Teste-de-Buch
lundi 13 juillet 2026 · La Teste-de-Buch
Informations pratiques
La Teste-de-Buch
Fête nationale 13 juillet
Rue des Halles La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Le lundi 13 juillet, le centre-ville de La Teste-de-Buch vous donne rendez-vous pour La Nuit du 13, une soirée festive gratuite à partager en famille ou entre amis.
Au programme dès 18h30 démonstrations et initiations au rock boogie, concert live du groupe Echoo, show des danseurs de Danza, animations pour les enfants, Halle Gourmande du Marché Municipal, DJ Set avec Denver et, à 22h45, le traditionnel feu d’artifice qui viendra illuminer la soirée.
Un rendez-vous incontournable pour célébrer la Fête nationale dans une ambiance conviviale et festive ! .
Rue des Halles La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 35 00
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English : Fête nationale 13 juillet
L’événement Fête nationale 13 juillet La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-07-04 par OT La Teste-de-Buch
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