[FÊTE NATIONALE] 14 Juillet au Château de Beaujeu Sens-Beaujeu
mardi 14 juillet 2026 · Sens-Beaujeu
Informations pratiques
Sens-Beaujeu
[FÊTE NATIONALE] 14 Juillet au Château de Beaujeu
Sens-Beaujeu Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Venez fêter le 14 Juillet au Château de Beaujeu
Animations et musiques
Restauration et buvette sur place à partir de 19h
Venez fêter le 14 Juillet au Château de Beaujeu
Animations et musiques
Restauration et buvette sur place à partir de 19h .
Sens-Beaujeu 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 77 79 34 secretariat@sens-beaujeu.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and celebrate July 14th to the sound of the Get Wild band and watch the fireworks at nightfall.
Catering and refreshments on site.
L’événement [FÊTE NATIONALE] 14 Juillet au Château de Beaujeu Sens-Beaujeu a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
À voir aussi à Sens-Beaujeu (Cher)
- [Festival de Boucard] Trail musical de Mikrokosmos Sens-Beaujeu 10 juillet 2026