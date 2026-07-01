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[FÊTE NATIONALE] 14 Juillet au Château de Beaujeu Sens-Beaujeu

mardi 14 juillet 2026 · Sens-Beaujeu

[FÊTE NATIONALE] 14 Juillet au Château de Beaujeu Sens-Beaujeu

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
18300 Sens-Beaujeu
Département
Cher
Tarif

Sens-Beaujeu

[FÊTE NATIONALE] 14 Juillet au Château de Beaujeu

Sens-Beaujeu Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Venez fêter le 14 Juillet au Château de Beaujeu
Animations et musiques
Restauration et buvette sur place à partir de 19h
Venez fêter le 14 Juillet au Château de Beaujeu
Animations et musiques
Restauration et buvette sur place à partir de 19h   .

Sens-Beaujeu 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 77 79 34  secretariat@sens-beaujeu.fr

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English :

Come and celebrate July 14th to the sound of the Get Wild band and watch the fireworks at nightfall.
Catering and refreshments on site.

L’événement [FÊTE NATIONALE] 14 Juillet au Château de Beaujeu Sens-Beaujeu a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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