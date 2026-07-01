Informations pratiques

Mireval

FÊTE NATIONALE 2026 DE MIREVAL

Mireval Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le 14 juillet 2026, la ville de Mireval célèbre la Fête Nationale avec une journée festive haute en couleurs sur l’Esplanade Simone Veil !

Le 14 juillet 2026, la ville de Mireval célèbre la Fête Nationale avec une journée festive haute en couleurs sur l’Esplanade Simone Veil !

Dès 10h, petits et grands sont invités à profiter d’une kermesse conviviale, avant le traditionnel discours du Maire suivi d’un apéritif offert par la Municipalité à 12h.

La soirée monte en intensité avec un apéritif musical et repas à 19h, puis la retraite aux flambeaux à 22h, les lampions sont distribués dès 18h30 à proximité du local des festivités.

À 22h30, le ciel de Mireval s’illumine avec un magnifique feu d’artifice, avant que la fête se prolonge jusqu’au bout de la nuit avec le Grand Bal animé par Team Cassou à partir de 23h.

Tout au long de la journée, la buvette tenue par l’Amicale des Sapeurs Pompiers et les stands du Comité des Fêtes (plateaux repas, snacking) seront présents, ainsi que des food-trucks proposant glaces, gaufres et pancakes.

Un programme complet pour toute la famille, à vivre ensemble sur l’Esplanade Simone Veil, Mireval (34110). Entrée libre ! .

Mireval 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 62 90

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English :

On July 14, 2026, the town of Mireval will celebrate Bastille Day with a colorful, festive day on the Simone Veil Esplanade!

L’événement FÊTE NATIONALE 2026 DE MIREVAL Mireval a été mis à jour le 2026-07-04 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE