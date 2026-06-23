Fête Nationale à Bolbec Route de Mirville Bolbec

Bolbec

Fête Nationale à Bolbec

Route de Mirville Parc du Val-aux-Grès Bolbec Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14

À l’occasion de la Fête nationale, la Ville de Bolbec vous donne rendez-vous pour deux jours de festivités placés sous le signe du partage et de la convivialité.

Le 13 juillet, profitez d’un programme riche avec un défilé de motos dans les rues de la ville, suivi d’un bal populaire au parc du Val-aux-Grès, animé par l’orchestre Hit One More Time et accompagné de food-trucks. La soirée se clôturera à 23h00 avec un feu d’artifice au rythme des chansons de Daniel Balavoine.

Le 14 juillet, ne manquez pas la traditionnelle revue des sapeurs-pompiers place Charles de Gaulle à 10h30. .

Route de Mirville Parc du Val-aux-Grès Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 31 07 13

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English : Fête Nationale à Bolbec

L’événement Fête Nationale à Bolbec Bolbec a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme