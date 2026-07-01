Informations pratiques

Frasne-le-Château

Fête Nationale à Frasne le Château

Place de l’église Frasne-le-Château Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Pour l’occasion, vous pouvez profiter du traditionnel repas du 14 juillet composé d’un apéritif, buffet froid, fromage et dessert ( 15 € ad ; 10 € jusqu’à 10 ans). Rdv sous chapiteau dès 19h sur la place de l’église, puis feux d’artifice en soirée, animation musicale avec Klad’Events. .

Place de l’église Frasne-le-Château 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 63 17 14

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English : Fête Nationale à Frasne le Château

L’événement Fête Nationale à Frasne le Château Frasne-le-Château a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY