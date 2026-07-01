Fête Nationale à Frasne le Château Frasne-le-Château
lundi 13 juillet 2026 · Frasne-le-Château
Informations pratiques
Frasne-le-Château
Fête Nationale à Frasne le Château
Place de l’église Frasne-le-Château Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Pour l’occasion, vous pouvez profiter du traditionnel repas du 14 juillet composé d’un apéritif, buffet froid, fromage et dessert ( 15 € ad ; 10 € jusqu’à 10 ans). Rdv sous chapiteau dès 19h sur la place de l’église, puis feux d’artifice en soirée, animation musicale avec Klad’Events. .
Place de l’église Frasne-le-Château 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 63 17 14
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English : Fête Nationale à Frasne le Château
L’événement Fête Nationale à Frasne le Château Frasne-le-Château a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY