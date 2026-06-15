Kingersheim

Fête nationale à Kingersheim

2 rue Pierre de Coubertin Kingersheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-14 23:59:00

Date(s) :

2026-07-13

Le rendez-vous tricolore incontournable autour d’un grand bal populaire animé par l’Orchestre Challenger suivi d’un feu d’artifice. Buvette et petite restauration sur place. .

2 rue Pierre de Coubertin Kingersheim 68260 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 51 32 10 mairie@kingersheim.fr

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English :

L’événement Fête nationale à Kingersheim Kingersheim a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace