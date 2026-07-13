Fête nationale à Lamorlaye Lamorlaye
lundi 13 juillet 2026 · Lamorlaye
Informations pratiques
Lamorlaye
Fête nationale à Lamorlaye
34 Rue Michel Bléré Lamorlaye Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Pour célébrer la fête nationale française, la ville de Lamorlaye donne rendez-vous avec nombreuse animations, structures gonflables, guinguette, personnages de la Révolution française, déambulation lumineuse… et bien sûr, le feu d’artifice au Château de Lamorlaye !
Pour célébrer la fête nationale française, la ville de Lamorlaye donne rendez-vous avec nombreuse animations, structures gonflables, guinguette, personnages de la Révolution française, déambulation lumineuse… et bien sûr, le feu d’artifice au Château de Lamorlaye !
-18h Ouverture des animations,
-18h-21h30 Structures gonflables,
-18h-1h Guinguette,
-19h-21h Personnages de la Révolution française,
-20h30-21h30 Distribution de bâtons lumineux,
-21h30-22h30 Déambulation,
-22h15-23h15 DJ au château,
-23h15 FEU D’ARTIFICE (sous réserve de modification) .
34 Rue Michel Bléré Lamorlaye 60260 Oise Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To celebrate France’s National Day, the town of Lamorlaye is hosting a variety of activities, including inflatable attractions, an open-air dance pavilion, characters from the French Revolution, and a light parade…. and, of course, the fireworks display at Lamorlaye Castle!
L’événement Fête nationale à Lamorlaye Lamorlaye a été mis à jour le 2024-06-29 par Chantilly-Senlis Tourisme