Informations pratiques

Lamorlaye

Fête nationale à Lamorlaye

34 Rue Michel Bléré Lamorlaye Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Pour célébrer la fête nationale française, la ville de Lamorlaye donne rendez-vous avec nombreuse animations, structures gonflables, guinguette, personnages de la Révolution française, déambulation lumineuse… et bien sûr, le feu d’artifice au Château de Lamorlaye !

Pour célébrer la fête nationale française, la ville de Lamorlaye donne rendez-vous avec nombreuse animations, structures gonflables, guinguette, personnages de la Révolution française, déambulation lumineuse… et bien sûr, le feu d’artifice au Château de Lamorlaye !

-18h Ouverture des animations,

-18h-21h30 Structures gonflables,

-18h-1h Guinguette,

-19h-21h Personnages de la Révolution française,

-20h30-21h30 Distribution de bâtons lumineux,

-21h30-22h30 Déambulation,

-22h15-23h15 DJ au château,

-23h15 FEU D’ARTIFICE (sous réserve de modification) .

34 Rue Michel Bléré Lamorlaye 60260 Oise Hauts-de-France

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English :

To celebrate France’s National Day, the town of Lamorlaye is hosting a variety of activities, including inflatable attractions, an open-air dance pavilion, characters from the French Revolution, and a light parade…. and, of course, the fireworks display at Lamorlaye Castle!

L’événement Fête nationale à Lamorlaye Lamorlaye a été mis à jour le 2024-06-29 par Chantilly-Senlis Tourisme