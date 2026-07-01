Fête Nationale à Les-Essarts-Les-Sézanne Rue Grande Rue Les Essarts-lès-Sézanne

Informations pratiques

Les Essarts-lès-Sézanne

Fête Nationale à Les-Essarts-Les-Sézanne

Rue Grande Rue Monument aux morts Les Essarts-lès-Sézanne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 16:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

À l’occasion du 14 juillet, un moment de commémoration et de partage est proposé à la population.Tout public

À l’occasion du 14 juillet, un moment de commémoration et de partage est proposé à la population.

Le rassemblement débutera à 16h30, suivi des allocutions au monument aux morts vers 17h00. La cérémonie se prolongera ensuite autour du verre de l’amitié, accompagné de la traditionnelle rondelle, à la salle communale.

Des jeux et animations diverses viendront compléter l’après-midi pour petits et grands, dans une ambiance conviviale et festive. .

Rue Grande Rue Monument aux morts Les Essarts-lès-Sézanne 51120 Marne Grand Est +33 3 26 80 50 74

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English : Fête Nationale à Les-Essarts-Les-Sézanne

%C0 To mark July 14, an event for commemoration and fellowship is being offered to the public.

L’événement Fête Nationale à Les-Essarts-Les-Sézanne Les Essarts-lès-Sézanne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Sézanne et sa région