Fête Nationale à Les-Essarts-Les-Sézanne Rue Grande Rue Les Essarts-lès-Sézanne
mardi 14 juillet 2026 · Rue Grande Rue · Les Essarts-lès-Sézanne
Informations pratiques
Les Essarts-lès-Sézanne
Fête Nationale à Les-Essarts-Les-Sézanne
Rue Grande Rue Monument aux morts Les Essarts-lès-Sézanne Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
À l’occasion du 14 juillet, un moment de commémoration et de partage est proposé à la population.Tout public
À l’occasion du 14 juillet, un moment de commémoration et de partage est proposé à la population.
Le rassemblement débutera à 16h30, suivi des allocutions au monument aux morts vers 17h00. La cérémonie se prolongera ensuite autour du verre de l’amitié, accompagné de la traditionnelle rondelle, à la salle communale.
Des jeux et animations diverses viendront compléter l’après-midi pour petits et grands, dans une ambiance conviviale et festive. .
Rue Grande Rue Monument aux morts Les Essarts-lès-Sézanne 51120 Marne Grand Est +33 3 26 80 50 74
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English : Fête Nationale à Les-Essarts-Les-Sézanne
%C0 To mark July 14, an event for commemoration and fellowship is being offered to the public.
L’événement Fête Nationale à Les-Essarts-Les-Sézanne Les Essarts-lès-Sézanne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Sézanne et sa région