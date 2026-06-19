Pélissanne

Fête nationale à Pélissanne Soirée mousse et bal populaire

Lundi 13 juillet 2026 à partir de 19h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parc Roux de Brignoles Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

A l’occasion de la Fête Nationale, la ville de Pélissanne vous propose une soirée festive, avec une grande soirée mousse et spectacle !

Au programme de cette soirée, veille de la Fête Nationale



Dès 19h Taureau à la broche au parc Roux de Brignoles (réservation à l’Office de Tourisme du Massif des Costes et chez Boutic Fleurs)



20h30 distribution des lampions aux enfants



21h Départ du défilé des lampions



21h30 Départ Corso pour se diriger vers le stade de la Prouvenque



22h00 Feu d’artifice Stade de la Prouvenque



22h30 Spectacle Band Original et soirée mousse au parc Roux de Brignoles .

Parc Roux de Brignoles Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 76 03

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English :

For the National Day, the city of Pélissanne proposes a festive evening with a popular ball and foam party !

L’événement Fête nationale à Pélissanne Soirée mousse et bal populaire Pélissanne a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Massif des Costes