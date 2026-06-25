Fête Nationale à Saint-Florent-Sur-Cher Saint-Florent-sur-Cher
Fête Nationale à Saint-Florent-Sur-Cher Saint-Florent-sur-Cher mardi 14 juillet 2026.
Saint-Florent-sur-Cher
Fête Nationale à Saint-Florent-Sur-Cher
Place de la République Saint-Florent-sur-Cher Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 20:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Célébrez la Fête nationale à Saint-Florent-sur-Cher avec repas républicain, concert et feu d’artifice au parc du château.
À l’occasion de la Fête nationale, rendez-vous lundi 13 juillet 2026 au parc du château de Saint-Florent-sur-Cher pour une soirée conviviale et festive. Dès 20h, partagez un repas républicain, avec possibilité de se restaurer sur place ou d’apporter son pique-nique. La soirée se poursuivra à 22h avec l’Orchestre Pacific, avant le traditionnel feu d’artifice à 23h. Un moment populaire et chaleureux à vivre en famille ou entre amis, dans le cadre agréable du parc du château. .
Place de la République Saint-Florent-sur-Cher 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 50 00 communication@villesaintflorentsurcher.fr
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English :
Celebrate National Day in Saint-Florent-sur-Cher with a traditional meal, a concert, and fireworks at the castle park.
L’événement Fête Nationale à Saint-Florent-Sur-Cher Saint-Florent-sur-Cher a été mis à jour le 2026-06-25 par OT BOURGES