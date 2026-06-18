Saint-Maximin

Fête nationale à Saint-Maximin

Saint-Maximin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 17:00:00

fin : 2026-07-14 17:30:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14

Venez célébrer la fête nationale à Saint-Maximin!

Les 13 et 14 juillet prochains, sortez vos agendas ! La municipalité vous a concocté un programme festif, convivial et lumineux pour célébrer ensemble la Fête Nationale.

Découvrez ce qui vous attend

✨ LUNDI 13 JUILLET LA NUIT DES LUMIÈRES

À partir de 19h00 | [NOUVEAU] Pique-nique partagé Rendez-vous sur le terrain vert devant l’église. Apportez votre panier, vos nappes et votre bonne humeur pour un moment convivial avant le début des festivités.

Dès 21h30 | ️ Préparatifs de la déambulation Distribution des bracelets fluos et des lampions dans le parc de la Maison Mandela.

À 22h00 | Retraite aux flambeaux Départ de la déambulation au rythme de la fanfare Boula Matari.

À 23h00 | Le Grand Feu d’Artifice Un spectacle pyrotechnique magique tiré depuis l’étang Sainte-Barbe !

️ MARDI 14 JUILLET TRADITION & CONVIVIALITÉ

À 17h00 | ️ Commémoration Rassemblement au cimetière et dépôt d’un coussin au monument aux morts.

À 17h30 | Cérémonie & Partage Remise des prix aux lauréats du concours Maisons, balcons et jardins fleuris , suivie du traditionnel et incontournable pain-saucisson dans la cour de la Maison pour Tous Nelson Mandela.

Renseignements auprès de la mairie

Gratuit, ouvert à tous

Venez célébrer la fête nationale à Saint-Maximin!

Les 13 et 14 juillet prochains, sortez vos agendas ! La municipalité vous a concocté un programme festif, convivial et lumineux pour célébrer ensemble la Fête Nationale.

Découvrez ce qui vous attend

✨ LUNDI 13 JUILLET LA NUIT DES LUMIÈRES

À partir de 19h00 | [NOUVEAU] Pique-nique partagé Rendez-vous sur le terrain vert devant l’église. Apportez votre panier, vos nappes et votre bonne humeur pour un moment convivial avant le début des festivités.

Dès 21h30 | ️ Préparatifs de la déambulation Distribution des bracelets fluos et des lampions dans le parc de la Maison Mandela.

À 22h00 | Retraite aux flambeaux Départ de la déambulation au rythme de la fanfare Boula Matari.

À 23h00 | Le Grand Feu d’Artifice Un spectacle pyrotechnique magique tiré depuis l’étang Sainte-Barbe !

️ MARDI 14 JUILLET TRADITION & CONVIVIALITÉ

À 17h00 | ️ Commémoration Rassemblement au cimetière et dépôt d’un coussin au monument aux morts.

À 17h30 | Cérémonie & Partage Remise des prix aux lauréats du concours Maisons, balcons et jardins fleuris , suivie du traditionnel et incontournable pain-saucisson dans la cour de la Maison pour Tous Nelson Mandela.

Renseignements auprès de la mairie

Gratuit, ouvert à tous .

Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 44 61 18 49 d.righi@saintmaximin.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come celebrate the national holiday in Saint-Maximin!

Mark your calendars for July 13 and 14! The town has put together a festive, friendly, and dazzling program for us to celebrate National Day together.

Find out what’s in store for you?

? MONDAY, JULY 13: THE NIGHT OF LIGHTS

Starting at 7:00 p.m. | ? [NEW] Shared picnic: Meet on the lawn in front of the church. Bring your picnic basket, tablecloths, and good spirits for a friendly get-together before the festivities begin.

Starting at 9:30 p.m. | ?? Preparations for the procession: Distribution of glow bracelets and lanterns in the Maison Mandela park.

%C0 10:00 PM | ? Torchlight Procession: The parade sets off to the rhythm of the Boula Matari marching band.

%C0 11:00 PM | ? The Grand Fireworks Display: A magical fireworks show launched from the Sainte-Barbe pond!

?? TUESDAY, JULY 14: TRADITION & FELLOWSHIP

%C0 5:00 PM | ?? Commemoration: Gathering at the cemetery and laying of a wreath at the war memorial.

%C0 5:30 PM | ? Ceremony & Social Gathering: Awards ceremony for the winners of the “Flower-Filled Homes, Balconies, and Gardens” contest, followed by the traditional and unmissable “bread and sausage” treat in the courtyard of the Nelson Mandela Community Center.

For more information, contact City Hall

Free, open to all

L’événement Fête nationale à Saint-Maximin Saint-Maximin a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Creil Sud Oise