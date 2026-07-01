Fête Nationale à Venerque, venerque, Venerque

Informations pratiques

Fête Nationale à Venerque Mardi 14 juillet, 08h00 venerque Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-14T08:00:00+02:00 – 2026-07-14T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-14T08:00:00+02:00 – 2026-07-14T23:59:00+02:00

Fête Nationale I Venerque

Mardi 14 juillet

Le comité des fêtes vous donne rendez-vous pour une journée festive et conviviale !

Vide-grenier toute la journée : 08h-17h

Repas sur place : à partir de 19h30

Orchestre David firmin : à partir de 22h

Feu d’artifice : à partir de 22h30 et reprise du bal

venerque allée du duc de ventadour, venerque Venerque 31810 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=61556547292545 »}]

Organisée par le Comité des Fêtes