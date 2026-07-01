AGENDA · Venerque
Fête Nationale à Venerque, venerque, Venerque
mardi 14 juillet 2026 · venerque · Venerque
Informations pratiques
Fête Nationale à Venerque Mardi 14 juillet, 08h00 venerque Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-14T08:00:00+02:00 – 2026-07-14T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-14T08:00:00+02:00 – 2026-07-14T23:59:00+02:00
Fête Nationale I Venerque
Mardi 14 juillet
Le comité des fêtes vous donne rendez-vous pour une journée festive et conviviale !
- Vide-grenier toute la journée : 08h-17h
- Repas sur place : à partir de 19h30
- Orchestre David firmin : à partir de 22h
- Feu d’artifice : à partir de 22h30 et reprise du bal
venerque allée du duc de ventadour, venerque Venerque 31810 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=61556547292545 »}]
Organisée par le Comité des Fêtes