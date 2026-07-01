La Guinguette La Gourmette fait son grand retour !, venerque, Venerque

Informations pratiques

La Guinguette La Gourmette fait son grand retour ! Jeudi 16 juillet, 15h30 venerque Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T15:30:00+02:00 – 2026-07-16T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-16T15:30:00+02:00 – 2026-07-16T23:00:00+02:00

La Gourmette rouvre ses portes !

✨ On vous attend le jeudi 16 juillet de 15h30 à 23h pour célébrer le début d’une nouvelle saison sous le signe de la bonne humeur, des plats généreux à partager et de belles soirées d’été ✨

Venez profiter d’un moment chaleureux entre amis ou en famille

✨ Horaires : Les jeudis, vendredis et samedis soir, ainsi que le dimanche toute la journée jusqu’au 05 septebre 2026

Allée du Duc de Ventadour, 31810 Venerque

(à côté du club de Kayak)

Tel : 07 81 63 01 58

contact.lagourmette@gmail.com

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Ouverture à Venerque