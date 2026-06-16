Fête nationale à Villechauve Villechauve
Fête nationale à Villechauve Villechauve samedi 11 juillet 2026.
Villechauve
Fête nationale à Villechauve
Villechauve Loir-et-Cher
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 15:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
De nombreuses animations vous attendent pour célébrer la Fête nationale.
Fête nationale à Villechauve. Au programme 15h30 jeux pour petits et grands, 19h30 repas (sur réservation avant le 3 juillet 2026), 23h feu d’artifice, 23h30 bal populaire. 20 .
Villechauve 41310 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 19 48 17 89
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English :
There are plenty of activities in store to celebrate National Day.
L’événement Fête nationale à Villechauve Villechauve a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de Vendome Territoires Vendomois