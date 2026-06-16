Villechauve

Fête nationale à Villechauve

Villechauve Loir-et-Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 15:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

De nombreuses animations vous attendent pour célébrer la Fête nationale.

Fête nationale à Villechauve. Au programme 15h30 jeux pour petits et grands, 19h30 repas (sur réservation avant le 3 juillet 2026), 23h feu d’artifice, 23h30 bal populaire. 20 .

Villechauve 41310 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 19 48 17 89

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English :

There are plenty of activities in store to celebrate National Day.

L’événement Fête nationale à Villechauve Villechauve a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de Vendome Territoires Vendomois