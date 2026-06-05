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Fête nationale Place de la Fontaine Arinthod

Fête nationale Place de la Fontaine Arinthod lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Place de la Fontaine

Adresse : Centre du village

Ville : 39240 Arinthod

Département : Jura

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Arinthod

Fête nationale

Place de la Fontaine Centre du village Arinthod Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 23:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Fête nationale le 13 juillet au boulodrome d’Arinthod.

À partir de 19h repas champêtre
À 21h45 marche aux lampions
À 23h00 feu d’artifice et bal populaire   .

Place de la Fontaine Centre du village Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 05 33 76 

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English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Arinthod a été mis à jour le 2026-06-05 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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