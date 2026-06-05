Fête nationale Place de la Fontaine Arinthod
Fête nationale Place de la Fontaine Arinthod lundi 13 juillet 2026.
Arinthod
Fête nationale
Place de la Fontaine Centre du village Arinthod Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 23:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Fête nationale le 13 juillet au boulodrome d’Arinthod.
À partir de 19h repas champêtre
À 21h45 marche aux lampions
À 23h00 feu d’artifice et bal populaire .
Place de la Fontaine Centre du village Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 05 33 76
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English : Fête nationale
L’événement Fête nationale Arinthod a été mis à jour le 2026-06-05 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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