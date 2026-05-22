Fête nationale Arquian
Fête nationale Arquian mardi 14 juillet 2026.
Arquian
Fête nationale
Salle Carriès Arquian Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Arquian célèbrera la Fête Nationale avec au programme jeux à partir de 10 h 00, repas champêtre offert aux habitants (et contre une petite participation pour les personnes extérieures) à partir de 19 h 00, feu d’artifice et bal. Pour le repas l’inscription est obligatoire. .
Salle Carriès Arquian 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 64 42 mairie-arquian@wanadoo.fr
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English : Fête nationale
L’événement Fête nationale Arquian a été mis à jour le 2026-05-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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