Arquian

Fête nationale

Salle Carriès Arquian Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Arquian célèbrera la Fête Nationale avec au programme jeux à partir de 10 h 00, repas champêtre offert aux habitants (et contre une petite participation pour les personnes extérieures) à partir de 19 h 00, feu d’artifice et bal. Pour le repas l’inscription est obligatoire. .

Salle Carriès Arquian 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 64 42 mairie-arquian@wanadoo.fr

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English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Arquian a été mis à jour le 2026-05-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !