Informations pratiques

Le Retail

Fête nationale au Retail

Logis de la forêt Le Retail Deux-Sèvres

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

La Fête nationale va occuper la cour du Logis de la forêt au Retail. Les habitants, mais pas que, sont conviés à participer aux festivités que le comité des fêtes organise de longue date. Les pompiers de Secondigny et Fenioux animeront la 1re partie à 18 h. Puis, place au grand repas champêtre (entrée, paleron de bœuf braisé et poêlée de légumes, fromage dessert, apéritif offert par la commune). Il sera animé par le groupe Zicksonne & Co, pour le plus grand plaisir des danseurs.

Au final à 22 h 30 un feu d’artifice illuminera le ciel du Logis.

Repas sur inscription (avec le paiement) jusqu’au 5 juillet par téléphone

Apporter couverts, assiette et gobelet. .

Logis de la forêt Le Retail 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 26 21 78

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English : Fête nationale au Retail

L’événement Fête nationale au Retail Le Retail a été mis à jour le 2026-07-04 par CC Parthenay Gâtine