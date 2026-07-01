UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Retail

Fête nationale au Retail Le Retail

samedi 18 juillet 2026 · Le Retail

Fête nationale au Retail Le Retail

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Logis de la forêt
Ville
79130 Le Retail
Département
Deux-Sèvres
Tarif
13 13 Tarif réduit

Le Retail

Fête nationale au Retail

Logis de la forêt Le Retail Deux-Sèvres

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

La Fête nationale va occuper la cour du Logis de la forêt au Retail. Les habitants, mais pas que, sont conviés à participer aux festivités que le comité des fêtes organise de longue date. Les pompiers de Secondigny et Fenioux animeront la 1re partie à 18 h. Puis, place au grand repas champêtre (entrée, paleron de bœuf braisé et poêlée de légumes, fromage dessert, apéritif offert par la commune). Il sera animé par le groupe Zicksonne & Co, pour le plus grand plaisir des danseurs.
Au final à 22 h 30 un feu d’artifice illuminera le ciel du Logis.
Repas sur inscription (avec le paiement) jusqu’au 5 juillet par téléphone
Apporter couverts, assiette et gobelet.   .

Logis de la forêt Le Retail 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 26 21 78 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête nationale au Retail

L’événement Fête nationale au Retail Le Retail a été mis à jour le 2026-07-04 par CC Parthenay Gâtine