Mollkirch

Fête nationale Bal des pompiers

17 Rue des Chataîgniers Mollkirch Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13 23:59:00

Date(s) :

2026-07-13

Les festivités démarrent à 18h par une messe à l’église St-Joseph, puis bal animé dès 19h30, à 23h défilé avec lampions et flambeaux. Restauration sur place.

Les festivités démarrent à 18h par une messe en l’église St-Joseph de Mollkirch, suivie par la cérémonie au monument aux morts et la distribution des brioches aux enfants.

– A partir de 19h30, à la salle des fêtes Le Guirbaden, tartes flambées au feu de bois des pompiers, knacks, frites, desserts. Animation musicale.

– A 23h retraite aux flambeaux et feu d’artifices .

17 Rue des Chataîgniers Mollkirch 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 00 53 pompiers.mollkirch@gmail.com

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English :

The festivities kick off at 6pm with a mass at St. Joseph’s church, followed by a lively ball at 7:30pm, and a lantern and torchlight parade at 11pm. Catering on site.

L’événement Fête nationale Bal des pompiers Mollkirch a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile