Barlieu

Fête nationale

Barlieu Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 16:30:00

fin : 2026-07-14 01:30:00

Date(s) :

2026-07-14

A partir de 16h30, venez nombreux aux festivités du 14 juillet à la base de loisirs de Badineau.

Durant les célébrations du 14 juillet, des animations et des activités pour toute la famille

jeux pour enfants et structure gonflable, bal dès 18h00 animé par DJ Luigi, restauration rapide à partir de 18h30, aubade et retraite aux flambeaux autour de l’étang de Badineau par la Fanfare Entente Barlieu/Blancafort et bien sûr le feu d’artifice.

Tombola tout au long de la fête. .

Barlieu 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 73 72 12

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English :

Starting at 4:30 p.m., we hope to see many of you at the July 14 festivities at the Badineau Recreation Center.

L’événement Fête nationale Barlieu a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Grand Sancerrois