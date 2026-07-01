AGENDA · Béceleuf
Fête Nationale Béceleuf
mardi 14 juillet 2026 · Béceleuf
Informations pratiques
Béceleuf
Fête Nationale
Salle des fêtes Béceleuf Deux-Sèvres
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 12:00:00
fin : 2026-07-14 19:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Repas le midi suivi d’un après-midi jeux pétanque, palets, cartes etc. .
Salle des fêtes Béceleuf 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 77 43 26 c_interasso79160@hotmail.com
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English : Fête Nationale
L’événement Fête Nationale Béceleuf a été mis à jour le 2026-07-01 par CC Val de Gâtine