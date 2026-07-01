Informations pratiques

Béceleuf

Fête Nationale

Salle des fêtes Béceleuf Deux-Sèvres

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 12:00:00

fin : 2026-07-14 19:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Repas le midi suivi d’un après-midi jeux pétanque, palets, cartes etc. .

Salle des fêtes Béceleuf 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 77 43 26 c_interasso79160@hotmail.com

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English : Fête Nationale

L’événement Fête Nationale Béceleuf a été mis à jour le 2026-07-01 par CC Val de Gâtine