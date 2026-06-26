Blancafort

Fête Nationale

Salle des fêtes Blancafort Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le Comité des Fêtes de Blancafort vous invite à célébrer le 14 juillet !

Le 13 juillet à partir de 19h, venez partager un délicieux repas champêtre près du canal, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

La soirée sera animée par Jean-François Carcagno avec un bal gratuit qui vous fera danser avant… et après le feu d’artifice !

À 23h, rendez-vous au stade des Sablons pour admirer le traditionnel feu d’artifice offert par la municipalité de Blancafort. Puis retour sur la piste pour poursuivre la fête jusqu’au bout de la nuit !

Réservation possible jusqu’au 12 juillet au 06 37 17 17 80.

En famille, entre amis ou entre voisins, venez nombreux partager cette belle soirée de fête nationale à Blancafort ! 12 .

Salle des fêtes Blancafort 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 6 37 17 17 80

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English :

The Blancafort Festival Committee invites you to celebrate July 14!

L’événement Fête Nationale Blancafort a été mis à jour le 2026-06-26 par OT SAULDRE ET SOLOGNE