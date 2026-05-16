Bœrsch

Fête nationale

Rue du Stade Bœrsch Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13 23:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Les pompiers de Boersch ont le plaisir de vous retrouver pour leur traditionnel bal suivi du feu d’artifices. Buvette et restauration sur place.

Venez nombreux assister au traditionnel feu d’artifice, tiré depuis le stade.

A partir de 18 heures Bal public Buvette Buffet

Rassemblement à 21h au stade de foot

– Discours de Madame le Maire

– Résultats scolaires

– Remise de diplômes et médailles

– Nomination des Sapeurs-Pompiers

– Marseillaise

– Distribution de Wecke

– Retraite aux Flambeaux

– Feu d’artifice

– Bal public .

Rue du Stade Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 95 00 amicale.pompiersboersch@gmail.com

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English :

The Boersch Fire Department is pleased to invite you to their traditional dance, followed by a fireworks display. Refreshments and food will be available on site.

L’événement Fête nationale Bœrsch a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile