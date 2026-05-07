Bistrot éphémère des indécis de la Rose Bœrsch
Bistrot éphémère des indécis de la Rose Bœrsch vendredi 31 juillet 2026.
Bœrsch
Bistrot éphémère des indécis de la Rose
5 rue du Dôme Bœrsch Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-07-31 21:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Venez apprécier un moment intimiste et convivial autour d’un verre, en famille ou en petit groupe d’amis…
Une soirée conviviale en famille ou entre amis, tout en profitant d’un instant de divertissement où concerts, spectacles, animations, jeux de société, jeux de bois, activités manuelles seront au rendez-vous . En partenariat avec l’Association Les indécis de la rose .
Buvette et petite restauration sur place. .
5 rue du Dôme Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 95 89 17 lesindecisdelarose67@gmail.com
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English :
Come and enjoy an intimate and friendly moment around a drink, with family or a small group of friends..
L’événement Bistrot éphémère des indécis de la Rose Bœrsch a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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