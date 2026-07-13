Informations pratiques

Bœrsch

Marché aux puces

Stade de football Bœrsch Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Rendez-vous dans cette ville typique du Piémont alsacien pour faire les meilleures affaires ! Buvette et restauration.

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Buvette et restauration sur place .

Stade de football Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 6 13 77 20 04 boersch.fc@lafafoot.fr

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English :

Meet in this typical town of the Alsatian Piedmont to make the best deals! Refreshment bar and restaurant.

L’événement Marché aux puces Bœrsch a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile