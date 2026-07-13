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AGENDA · Bœrsch

Marché aux puces Bœrsch

dimanche 6 septembre 2026 · Bœrsch

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Stade de football
Ville
67530 Bœrsch
Département
Bas-Rhin
Tarif

Bœrsch

Marché aux puces

Stade de football Bœrsch Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Rendez-vous dans cette ville typique du Piémont alsacien pour faire les meilleures affaires ! Buvette et restauration.
Rendez-vous dans cette ville typique du Piémont alsacien pour faire les meilleures affaires !.

Buvette et restauration sur place   .

Stade de football Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 6 13 77 20 04  boersch.fc@lafafoot.fr

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English :

Meet in this typical town of the Alsatian Piedmont to make the best deals! Refreshment bar and restaurant.

L’événement Marché aux puces Bœrsch a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

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