Visite d’une église protestante, Église protestante de Klingenthal, Bœrsch

Informations pratiques

Visite d’une église protestante Dimanche 20 septembre, 14h00 Église protestante de Klingenthal Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée de l’église.

Église protestante de Klingenthal 5 Rue de l’Église Klingenthal, 67530 Bœrsch Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est 03 88 95 41 75 Cette église protestante, construite en 1828, doit son existence à la création, en 1730, de la manufacture d’armes blanches, dont la main-d’œuvre provenait essentiellement du Wurtemberg, des Souabes pour la plupart luthériens. Accessible, parking

Visite guidée de l’église

© Gilbert Riegert