Visite d’une église protestante, Église protestante de Klingenthal, Bœrsch
dimanche 20 septembre 2026 · Église protestante de Klingenthal · Bœrsch
Informations pratiques
Visite d’une église protestante Dimanche 20 septembre, 14h00 Église protestante de Klingenthal Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite guidée de l’église.
Église protestante de Klingenthal 5 Rue de l’Église Klingenthal, 67530 Bœrsch Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est 03 88 95 41 75 Cette église protestante, construite en 1828, doit son existence à la création, en 1730, de la manufacture d’armes blanches, dont la main-d’œuvre provenait essentiellement du Wurtemberg, des Souabes pour la plupart luthériens. Accessible, parking
Visite guidée de l’église
© Gilbert Riegert
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