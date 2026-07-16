De nouvelles perspectives pour un jardin bicentenaire et philosophe, Un jardin philosophe, Bœrsch

Informations pratiques

De nouvelles perspectives pour un jardin bicentenaire et philosophe 18 – 20 septembre Un jardin philosophe Bas-Rhin

Entrée : 5 €; Pour les – de 18 ans : gratuit. Mineurs accompagnés. Plateau pour les artistes. Chiens en laisse. Stationner route Saint-Léonard. S’engager à pied dans le chemin rural, à 50 m au-delà de la Porte Haute (fléchage).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Avec le temps, le libre cours de la végétation avait fermé les chemins étroits séparant les jardins clos cernés de buis. La re-création du jardin fut l’occasion d’aménager La Tangente, longue allée biaise ouvrant vers le verger lumineux, L’Echappée belle vers la douve, La Coulée verte au long du ruisseau, et d’enrichir divers espaces par des installations légères ou des scénographies changeantes faisant valoir l’esprit du lieu.

Si l’on ne peut figer un jardin, «monument vivant et fragile», il est possible d’en pérenniser quelques merveilleux moments fugitifs à travers les photographies et les récits qu’il inspire à ceux que touchent son histoire, sa grâce, ses « petites folies » et sa sagesse. Une des prochaines perspectives d’Un jardin philosophe pourrait bien aboutir au format « paysage » d’un livre…

Le vendredi 18 septembre, la visite sera accompagnée par les propriétaires. Accueil à 16h, fermeture du portail à 16h15. Durée de la visite commentée : environ 2h.

Le samedi 19 et le dimanche 20 septembre, accueil de 14h à 19h, visite libre, mais orientée (fiche de visite en français, allemand et anglais), présence de musiciens (plateau).

Pour en savoir plus :

Un jardin philosophe Sentier dit Heffpfad, 67530 Boersch Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est 03 88 95 80 47 http://www.un-jardin-philosophe.com [{« link »: « https://www.un-jardin-philosophe.com/1-0-informations-pratiques-un-jardin-philosophe.html »}, {« link »: « https://www.un-jardin-philosophe.com/videos/AH-par-DS.mp4 »}] Situé à 35 km de Strasbourg, aux abords de l’enceinte médiévale de la petite ville de Boersch et au pied du Mont Sainte-Odile, ce jardin privé d’un hectare, labellisé Jardin remarquable, s’inscrit dans un riche contexte historique et paysager.

C’est au XIXe siècle qu’il fut aménagé en jardin d’agrément et devint le berceau de la famille d’artistes Spindler.

Ses propriétaires actuels, Catherine et Erwin Kern, s’attachent à le restaurer en mettant en valeur ses enclos ombragés, son verger lumineux, son ruisseau cascadant, et à le faire évoluer autour de petites folies miroitantes, d’une Dame blanche…

Ils conçoivent sa visite comme une initiation à l’esprit du lieu, à l’art et à la philosophie des jardins, mais aussi comme une rencontre : une promenade enrichie par des moments de lecture et d’échanges.

Lors de manifestations nationales (Fête de la Nature, Rendez-vous aux jardins, Journées européennes du patrimoine), scénographies, expositions et programmes musicaux sont assurés par les artistes et membres bénévoles de l’association La Terre est bleue. Stationnement possible route de Saint-Léonard. S’engager à pied dans le sentier Heffpfad, à 50m au-delà de la Porte Haute (fléchage)

### Avec le temps, le libre cours de la végétation avait fermé les chemins étroits séparant les jardins clos cernés de buis. La re-création du jardin fut l’occasion d’aménager _La Tangente_, longue à…

©Catherine Kern