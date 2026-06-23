Brionne

Fête Nationale

Base de loisirs 6 bis Avenue de la République Brionne Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13 23:00:00

Date(s) :

2026-07-13

À l’occasion des festivités du 13 juillet, plusieurs animations seront proposées

Distribution de lampions

Déambulation dans le centre-ville

Les Flambeaux du Lac par le Club de Canoë-Kayak

La soirée se poursuivra avec le feu d’artifice offert par la Ville.

Un marché nocturne, organisé par le FC Brionne, se tiendra au stade Jacky Devillers .

Base de loisirs 6 bis Avenue de la République Brionne 27800 Eure Normandie +33 2 32 47 32 20

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English : Fête Nationale

L’événement Fête Nationale Brionne a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay