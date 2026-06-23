Fête Nationale Brionne
Fête Nationale Brionne lundi 13 juillet 2026.
Brionne
Fête Nationale
Base de loisirs 6 bis Avenue de la République Brionne Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13 23:00:00
Date(s) :
2026-07-13
À l’occasion des festivités du 13 juillet, plusieurs animations seront proposées
Distribution de lampions
Déambulation dans le centre-ville
Les Flambeaux du Lac par le Club de Canoë-Kayak
La soirée se poursuivra avec le feu d’artifice offert par la Ville.
Un marché nocturne, organisé par le FC Brionne, se tiendra au stade Jacky Devillers .
Base de loisirs 6 bis Avenue de la République Brionne 27800 Eure Normandie +33 2 32 47 32 20
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English : Fête Nationale
L’événement Fête Nationale Brionne a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
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