FÊTE NATIONALE Camplong
FÊTE NATIONALE Camplong lundi 13 juillet 2026.
Camplong
FÊTE NATIONALE
Camplong Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Lundi 13 juillet fête nationale
19h apéritif musical offert
20h vente de sandwichs
Feud d’artifice à la tombée de la nuit
Lundi 13 juillet fête nationale
19h apéritif musical offert
20h vente de sandwichs
Feud d’artifice à la tombée de la nuit .
Camplong 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 90 67
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English : FÊTE NATIONALE
Monday, July 13: National Holiday
7:00 p.m.: Complimentary musical aperitif
8:00 p.m.: Sandwich sale
Fireworks display at nightfall
L’événement FÊTE NATIONALE Camplong a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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