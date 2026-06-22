Camplong

FÊTE NATIONALE

Camplong Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Lundi 13 juillet fête nationale

19h apéritif musical offert

20h vente de sandwichs

Feud d’artifice à la tombée de la nuit

Lundi 13 juillet fête nationale

19h apéritif musical offert

20h vente de sandwichs

Feud d’artifice à la tombée de la nuit .

Camplong 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 90 67

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English : FÊTE NATIONALE

Monday, July 13: National Holiday

7:00 p.m.: Complimentary musical aperitif

8:00 p.m.: Sandwich sale

Fireworks display at nightfall

L’événement FÊTE NATIONALE Camplong a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB