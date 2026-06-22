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FÊTE NATIONALE Camplong

FÊTE NATIONALE Camplong lundi 13 juillet 2026.

Ville
34260 Camplong
Département
Hérault
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Tarif

Camplong

FÊTE NATIONALE

Camplong Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Lundi 13 juillet fête nationale
19h apéritif musical offert
20h vente de sandwichs
Feud d’artifice à la tombée de la nuit
Lundi 13 juillet fête nationale
19h apéritif musical offert
20h vente de sandwichs
Feud d’artifice à la tombée de la nuit   .

Camplong 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 90 67 

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English : FÊTE NATIONALE

Monday, July 13: National Holiday
7:00 p.m.: Complimentary musical aperitif
8:00 p.m.: Sandwich sale
Fireworks display at nightfall

L’événement FÊTE NATIONALE Camplong a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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