Fête nationale Terrain de pétanque Ciez
mardi 14 juillet 2026 · Terrain de pétanque · Ciez
Informations pratiques
Ciez
Fête nationale
Terrain de pétanque Le bourg Ciez Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14 23:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Au programme de cette soirée
– à partir de 19h, buvette et barbecue, animés par le comité des fêtes.
Démonstration de danse Country par le Country Club & Cie’z.
– à 21h30, retraite aux flambeaux.
– à 22h bal gratuit animé par le groupe Elixir.
– à 23h, feu d’artifice. .
Terrain de pétanque Le bourg Ciez 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 42 80
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English :
L’événement Fête nationale Ciez a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Bourgogne Coeur de Loire