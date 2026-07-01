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AGENDA · Ciez

Fête nationale Terrain de pétanque Ciez

mardi 14 juillet 2026 · Terrain de pétanque · Ciez

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Terrain de pétanque
Adresse
Le bourg
Ville
58220 Ciez
Département
Nièvre
Tarif

Ciez

Fête nationale

Terrain de pétanque Le bourg Ciez Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14 23:30:00

Date(s) :
2026-07-14

Au programme de cette soirée
– à partir de 19h, buvette et barbecue, animés par le comité des fêtes.
Démonstration de danse Country par le Country Club & Cie’z.
– à 21h30, retraite aux flambeaux.
– à 22h bal gratuit animé par le groupe Elixir.
– à 23h, feu d’artifice.   .

Terrain de pétanque Le bourg Ciez 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 42 80 

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English :

L’événement Fête nationale Ciez a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Bourgogne Coeur de Loire