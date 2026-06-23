Marmoutier

Fête Nationale, Concert & Feu d’artifice

Centre-ville Marmoutier Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 21:15:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Les festivités de la fête nationale se tiendront le lundi 13 juillet à Marmoutier. Cette année, après la traditionnelle retraite aux flambeaux de la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny via l’abbatiale, c’est à la salle multifonctions que la fête se poursuivra, avec un grand feu d’artifice qui sera visible depuis le parking du Schlossgarten et en musique, toute la soirée, avec l’orchestre Duo Tendance. La buvette et la restauration vous seront proposés par le club de Handball Marmoutier Wasselonne Saverne, avec au menu pizzas/flamms et blanche/merguez.

Voici le déroulement de la soirée

• Croisement rue du Stade/rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

21H15 Rassemblement

21H30 Retraite aux flambeaux vers la salle multifonctions

• Salle multifonctions

22H Allocution de Mme le maire

23H Grand feu d’artifice

Toute la soirée Orchestre Duo Tendance

Buvette et petite restauration par MWS Handball

(pizzas/flamms, blanches & merguez) .

Centre-ville Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 60 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête Nationale, Concert & Feu d’artifice Marmoutier a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région