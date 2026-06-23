Fête Nationale, Concert & Feu d’artifice Marmoutier
Fête Nationale, Concert & Feu d’artifice Marmoutier lundi 13 juillet 2026.
Marmoutier
Fête Nationale, Concert & Feu d’artifice
Centre-ville Marmoutier Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 21:15:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Les festivités de la fête nationale se tiendront le lundi 13 juillet à Marmoutier. Cette année, après la traditionnelle retraite aux flambeaux de la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny via l’abbatiale, c’est à la salle multifonctions que la fête se poursuivra, avec un grand feu d’artifice qui sera visible depuis le parking du Schlossgarten et en musique, toute la soirée, avec l’orchestre Duo Tendance. La buvette et la restauration vous seront proposés par le club de Handball Marmoutier Wasselonne Saverne, avec au menu pizzas/flamms et blanche/merguez.
Voici le déroulement de la soirée
• Croisement rue du Stade/rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
21H15 Rassemblement
21H30 Retraite aux flambeaux vers la salle multifonctions
• Salle multifonctions
22H Allocution de Mme le maire
23H Grand feu d’artifice
Toute la soirée Orchestre Duo Tendance
Buvette et petite restauration par MWS Handball
(pizzas/flamms, blanches & merguez) .
Centre-ville Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 60 08
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English :
L’événement Fête Nationale, Concert & Feu d’artifice Marmoutier a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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