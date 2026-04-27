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Messti & brocante Marmoutier

Messti & brocante Marmoutier dimanche 6 septembre 2026.

Adresse : Centre-ville

Ville : 67440 Marmoutier

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 0

Marmoutier

Messti & brocante

Centre-ville Marmoutier Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06 06:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Messti et braderie à Marmoutier durant toute la journée

Animations et restauration sur place. 0  .

Centre-ville Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 60 08  mairie-marmoutier@orange.fr

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English :

L’événement Messti & brocante Marmoutier a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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