Messti & brocante Marmoutier
Messti & brocante Marmoutier dimanche 6 septembre 2026.
Marmoutier
Messti & brocante
Centre-ville Marmoutier Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06 06:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Messti et braderie à Marmoutier durant toute la journée
Animations et restauration sur place. 0 .
Centre-ville Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 60 08 mairie-marmoutier@orange.fr
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English :
L’événement Messti & brocante Marmoutier a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région