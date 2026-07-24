Informations pratiques

Marmoutier

Concert dans le cadre du Festival Voix & Route Romane

Marmoutier Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

16h30

Leçon de musique Abbaye Saint-Étienne, Marmoutier

Rencontre privilégiée avec l’ensemble Sollazzo qui déballe tout et nous offre une leçon de musique sans chichi découvrez le contexte historique du programme, les instruments anciens, et les coulisses du travail musical. Un temps d’échange ponctué de démonstrations et d’extraits, pour mieux entrer dans l’univers du concert.

18h

Concert épopée Abbaye Saint-Étienne, Marmoutier

Ensemble Sollazzo Confidences d’un fou

Comment le bouffon sait-il jusqu’où repousser les limites ou avec qui il peut retirer son masque ? Que se passe-t-il lorsqu’un bouffon est seul ? Issu du monde sacré et de son mysticisme, le bouffon est devenu une figure politique et sociale au 14e siècle. En opposition à la sagesse royale, ses paroles sont ironiques, critiques, insolentes et, pourtant, acceptées. On retrouve des similitudes dans les œuvres musicales, et le répertoire sélectionné présente des pièces qui se distinguent par des textes moralisateurs et commentateurs associés à une rhétorique humoristique.

Sollazzo, ensemble médiéval basé en Grand Est, fait sa première à Voix et Route Romane et dresse le portrait d’un bouffon imaginaire, porté par une sélection de madrigaux profonds et raffinés, remplis de métaphores, mais aussi de chansons plus simples dans lesquelles l’esprit vif l’emporte sur tout autre aspect. .

Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 9 50 60 13 93 accueil@voix-romande.com

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English :

L’événement Concert dans le cadre du Festival Voix & Route Romane Marmoutier a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme de Saverne et sa région