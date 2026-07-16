Visite guidée du Musée de Marmoutier, Musée du Patrimoine et du Judaïsme alsacien, Marmoutier
dimanche 20 septembre 2026 · Musée du Patrimoine et du Judaïsme alsacien · Marmoutier
Informations pratiques
Visite guidée du Musée de Marmoutier Dimanche 20 septembre, 10h00 Musée du Patrimoine et du Judaïsme alsacien European Collectivity of Alsace
2 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite guidée et commentée d’une durée de 3/4 heures.
Départ toute les heures à partir de 10 heures. Dernier départ à 17 heures.
Musée du Patrimoine et du Judaïsme alsacien 6 rue du Général Leclerc 67440 Marmoutier Marmoutier 67440 European Collectivity of Alsace Grand Est 33 (0) 3 88 02 36 30 http://museemarmoutier.fr Le musée est situé dans une belle maison à colombages, construite en 1590 et habitée par des familles juives de manière continue de 1680 à 1922. On y découvre encore le mikveh de 1710 et, dans la cuisine, un four plat qui pourrait bien avoir été conçu pour la cuisson des pains azymes de la fête de Pessah. La collection d’objets du culte juif donne une idée de l’importance de cette communauté dans le passé. Vous remarquerez, en particulier, un étonnant rideau d’arche sainte (1857) provenant de la synagogue de Quatzenheim. En 2019, le musée d’art et traditions populaires de Marmoutier reçut cinq lithographies originales du grand peintre et enfant du pays, Alphonse Lévy. parkings
Visite guidée et commentée d’une durée de 3/4 heures.
©Chantal Reichl
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