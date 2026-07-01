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AGENDA · Contz-les-Bains

Fête nationale Contz-les-Bains

vendredi 17 juillet 2026 · Contz-les-Bains

Fête nationale Contz-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Rue du Stade
Ville
57480 Contz-les-Bains
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Contz-les-Bains

Fête nationale

Rue du Stade Contz-les-Bains Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17 23:59:00

Date(s) :
2026-07-17

Célébrez la Fête nationale sous le thème reggae !
Ambiance garantie avec des animations musicales et un grand feu d’artifice. Restauration sur place.Tout public
0  .

Rue du Stade Contz-les-Bains 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 83 61 15 

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English :

Celebrate National Day with a reggae theme!
A great time is guaranteed with live music and a big fireworks display. Food available on site.

L’événement Fête nationale Contz-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-08 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

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