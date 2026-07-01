Informations pratiques

Contz-les-Bains

Fête nationale

Rue du Stade Contz-les-Bains Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17 23:59:00

Date(s) :

2026-07-17

Célébrez la Fête nationale sous le thème reggae !

Ambiance garantie avec des animations musicales et un grand feu d’artifice. Restauration sur place.Tout public

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Rue du Stade Contz-les-Bains 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 83 61 15

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English :

Celebrate National Day with a reggae theme!

A great time is guaranteed with live music and a big fireworks display. Food available on site.

L’événement Fête nationale Contz-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-08 par OT CATTENOM ET ENVIRONS