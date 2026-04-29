Fête nationale de Lauzerte Lauzerte
Fête nationale de Lauzerte Lauzerte lundi 13 juillet 2026.
Lauzerte
Fête nationale de Lauzerte
Faubourg d’Auriac Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Fête nationale de Lauzerte le 13 juillet
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Faubourg d’Auriac Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 61 animations@lauzerte.fr
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English :
Lauzerte national holiday on July 13
L’événement Fête nationale de Lauzerte Lauzerte a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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