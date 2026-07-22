Informations pratiques

Plougonven

Fête Nationale de Plougonven

Parking de l’école Plougonven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-01

Fête Nationale Fête foraine tout le week-end

Samedi 1er août

14h/17h30 Course de caisses à savon

19h Cochon grillé

Bal en plein air

Feu d’artifice

Dimanche 2 août, au boulodrome

14h Concours officiel de pétanque Mise + 30%

Lundi 3 août, au boulodrome

10h Cocarde .

Parking de l’école Plougonven 29640 Finistère Bretagne +33 6 60 30 10 53

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English :

L’événement Fête Nationale de Plougonven Plougonven a été mis à jour le 2026-07-22 par OT BAIE DE MORLAIX