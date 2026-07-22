Fête Nationale de Plougonven Plougonven
samedi 1 août 2026 · Plougonven
Informations pratiques
Plougonven
Fête Nationale de Plougonven
Parking de l’école Plougonven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-01
Fête Nationale Fête foraine tout le week-end
Samedi 1er août
14h/17h30 Course de caisses à savon
19h Cochon grillé
Bal en plein air
Feu d’artifice
Dimanche 2 août, au boulodrome
14h Concours officiel de pétanque Mise + 30%
Lundi 3 août, au boulodrome
10h Cocarde .
Parking de l’école Plougonven 29640 Finistère Bretagne +33 6 60 30 10 53
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English :
L’événement Fête Nationale de Plougonven Plougonven a été mis à jour le 2026-07-22 par OT BAIE DE MORLAIX